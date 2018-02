Tem cada um...

- Eu conheço este silêncio de um filme do Bergman.

O Marcão não aguentou.

- Como, de um filme do Bergman? Como um silêncio pode ser igual a outro silêncio, que não tem nada a ver?

O Victor apenas sorriu. Não poderia esperar que o Marcão, logo o Marcão, entendesse. O que mais irritava o Marcão era aquele sorriso do Victor.

***

Mas a melhor do Victor quem contou foi o Mendonça, médico, que também frequentava a turma. O Victor andava tossindo muito, e expectorando, e procurara o Mendonça no seu consultório.

- Acho que peguei a gripe.

- Você tem muito catarro? - perguntara o médico.

- Tenho.

- De que cor é o catarro?

E então o Victor pensara um pouco e respondera:

- Sabe o verde daquele afresco do Tiepolo no Palazzo Clerici, em Milão?

O Victor estava presente na mesa quando o dr. Mendonça contou o fato e apenas sorriu diante da gargalhada geral da turma. Depois deu de ombros e disse:

- O que eu vou fazer se vocês não viajam?

O Marcão ficou pra morrer.

***

E tem o Pinheiro, também chamado Pinho, cujo sono é lendário. Contam que o Pinho não pode ir ao cinema porque dorme no começo do filme, sempre. Filme de caubói, filme de guerra, inclusive intergaláctica... Não via nem os créditos completos.

- Você chegou a ver o nome do diretor, Pinho?

- Não, fui só até o produtor.

Mas não deve ser verdade o que contam sobre a separação do Pinho.

***

Contam que o casamento do Pinho e da Eneida não estava dando certo - em grande parte porque o Pinho invariavelmente dormia quando a Eneida começava a lhe dizer alguma coisa, às vezes no meio de uma frase. E que um dia a Eneida levantara da cama do casal, saíra à rua, contratara uma empresa de mudança e voltara com três carregadores, que passaram a tirar tudo de dentro do apartamento. Tudo. Geladeira, fogão, móveis da sala, televisão, mesa de jantar...

- Este armário também vai, dona?

- Tudo.

Deixaram o quarto de dormir, onde o Pinho ainda roncava em cima da cama, para o fim. E o quarto também foi esvaziado.

- E a cama, dona?

Eneida hesitou. Levava ou deixava a cama? Decidiu:

- A cama vai.

- E o doutor?

- Fica. Deixem o colchão pra ele.

***

Aqui as versões divergem. Há quem diga que a Eneida voltou atrás e mandou carregarem o colchão também, deixando o Pinho dormindo no chão. Outros dizem que o colchão, misericordiosamente, ficou. Mas todos concordam que, como não havia mais nada no apartamento onde colocar o bilhete de despedida que escrevera para o marido, a Eneida o colocara entre dois dedos do seu pé. Para o Pinho ler quando acordasse.