Televisa procura novos parceiros aqui

Outros títulos de Xuxa estão previstos para entrar no Now mais adiante. Os infantis estão sempre entre os gêneros mais consumidos nas plataformas de Vídeo Sob Demanda. E têm a vantagem de não serem intercalados por comerciais, como ocorre com os canais do gênero.

Série exibida aqui pelo GNT, Copa Hotel está sendo oferecida ao mercado internacional na MipCom, feira de TV que termina hoje, em Cannes. A Pródigo, produtora do programa, licencia tanto o formato como o produto final, em duas temporadas.

A Pródigo também licencia em Cannes as séries Passionais, em produção para o GNT, e Ciência em Casa.Jô Soares ainda é imbatível na arte de impulsionar o mercado editorial. Aplaudido de pé pela plateia do programa, o filósofo Clóvis de Barros Filho, que lá esteve no último dia 27, teve esgotada a primeira tiragem de seu livro, A Filosofia Explica as Grandes Questões da Humanidade (Ed. Casa da Palavra).

Eliana pede a palavra para lembrar que não perde para Rodrigo Faro há quatro domingos, como aqui foi dito. No último fim de semana, assim como em 15/09, houve empate técnico no Ibope. No dia 22, ela ganhou dele por 9 a 8,4 pontos e no dia 29, perdeu por 8 a 9.

A Record vai acertando os ponteiros do seu domingo e já teve dias piores na faixa nobre, mas Pecado Mortal, novo folhetim da casa, ainda deixa a emissora em terceiro lugar no horário, com frequência.

O Ibope marcou 7 a 6 para o SBT, anteontem, no horário do folhetim da Record, em São Paulo.

Luciana Gimenez recebe Alexandre Frota no Luciana by Night, terça-feira, na RedeTV!, com uma pá e uma muda de árvore - alusão à plena realização de quem já tem filho e lançou livro. Em 2014, ele estará na Fox, na série 7 Minutos, da O2, idealizada por ele

Parceira do SBT de longa data, e mais recentemente da Record - embora não tenha acordo com nenhuma rede brasileira no momento -, a Televisa está abrindo escritório no Brasil, em São Paulo. A informação foi publicada no site da Tela Viva e foi dada ao correspondente da publicação André Mermelstein, na MipCom, em Cannes, pelo advogado José Maurício Fittipaldi - ele deixou o escritório Cesnik, Quintino e Salinas Advogados para ser o diretor geral de negócios para o Brasil da Televisa. O conglomerado mexicano que mais vende novelas no mundo está interessado

nas novas oportunidades de

negócios de TV por aqui.

