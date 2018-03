Televisa negocia produção de programas para Record A emissora mexicana de televisão Televisa está negociando a produção de programas para a TV Record, segunda maior rede de televisão do Brasil, em uma estratégia para ampliar sua audiência no país. "Estamos no processo de finalização de um acordo com a Record... para produção de programas para o horário das sete da noite", informou José Baston, vice-presidente corporativo de televisão da Televisa, a analistas. Representantes da Televisa não estavam imediatamente disponíveis para fornecer mais detalhes sobre o negócio. O acordo deve ser a mais nova iniciativa da Televisa em mercados internacionais, após acordos para produção de programas para audiências chinesas e francesas em seus próprios idiomas este ano. A Televisa, maior produtora de conteúdo televisivo em espanhol do mundo, exporta seus programas de esportes e entretenimento para cerca de 60 países. A companhia é mais conhecida por suas novelas. (Por Cyntia Barrera)