Televisa busca novo parceiro após fim de acordo com SBT Está aberta a temporada de caça a emissoras que queiram novelas em espanhol. A mexicana Televisa, uma das maiores produtoras de dramaturgia do mundo, procura um novo parceiro brasileiro, uma vez que o SBT deixou o negócio. A emissora de Silvio Santos, que tem acordo com a rede mexicana até 2009, tratou de pagar tudo o que devia antecipadamente para se livrar das obrigações contratuais com a parceira. Resumindo: apesar de ter o direito de exibir produções da Televisa até o próximo ano, o SBT não tem mais a obrigação de colocar as produções mexicanas no ar. Está livre agora para comprar novelas de outras redes e investir em folhetins com textos nacionais, como A Revelação, de Iris Abravanel. Enquanto não havia quitado a parceria, o SBT só podia produzir novelas com os textos mexicanos, apesar de utilizar elenco brasileiro. Esse é o fim de longo casamento - a parceria SBT/Televisa foi fechada em 2000 -, que teve alguns fiascos, como a versão nacional de Os Ricos Também Choram. Executivos da Televisa já estão agendando reuniões com dirigentes da RedeTV!, da Band e da Record. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo