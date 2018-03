Teleton faz maratona de mais de 100 shows

A 11ª. edição do Teleton, entre os dias 7 e 8 de novembro, traz Paula Toller, Paralamas do Sucesso, Simone, Zélia Duncan, Dudu Nobre, Tereza Cristina e Grupo Semente no Auditório Ibirapuera. Serão mais de 100 artistas voluntários a se apresentarem durante a maratona. A programação de mais de 24 horas, será transmitida ao vivo pelo SBT. Parte das vendas de bilheteria será revertida para a Campanha Teleton. A expectativa é ultrapassar a renda atingida no ano passado de R$ 17 milhões. Os ingressos para o show de abertura já estão à venda. Na programação estão previstos quadros de entretenimento com artistas, dicas de prevenção com personalidades, histórias de reabilitação, bastidores da AACD. O Teleton (Television marathon) foi criado há 42 anos, nos Estados Unidos pelo ator Jerry Lewis. Hoje acontece em mais de 20 países. No Brasil, a maratona televisiva que busca recursos para a causa dos deficientes físicos ocorre desde 1998. A ACCD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, presta amplo serviço de atendimento médico, pedagógico e social, voltado principalmente às crianças e adolescentes, a fim de promover a reabilitação e reintegração social. Do total de atendimentos, 96% dos pacientes recebem consultas e terapias gratuitas. São cerca de cinco mil atendimentos por dia em suas oito unidades. Teleton 2008 7 de novembro a partir das 23h. Auditório Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral S/n - Portão 2 do Parque Ibirapuera). Capacidade: 800 lugares. Preço: R$ 50,00. Vendas pelo Ticketmaster ou 11 2846-6000. Estacionamento gratuito na Assembléia Legislativa (Av. Pedro Alvares Cabral, nº 201)