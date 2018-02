Telefilmes vão mal na TV e bem na internet

A nostalgia em torno de O Rei do Gato tem dado certo. Na terça, a reprise da novela, no Vale a Pena Ver de Novo, marcou 16 pontos. Já as inéditas Malhação e Boogie Oogie 15 pontos.

O casal de lésbicas formado por Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg deve causar alvoroço quando a novela Babilônia estrear, em março, na Globo. Entretanto, Nathalia não teme uma possível rejeição do público. "O escândalo não me interessa. Temos de tratar o assunto dentro da normalidade", disse à coluna.

Cada vez mais pop, o Clássicos da TV Cultura vai mostrar no sábado, às 21h30, a Orquestra Sinfônica Brasileira executando Suite Norwegian Wood, composta por Jonny Greenwood, guitarrista do grupo de rock Radiohead.

Para celebrar os 45 anos no ar, que coincidem com o aniversário de São Paulo, a TV Gazeta começa a exibir no dia 25 vinhetas em que seus apresentadores interagem com anônimos pela cidade.

Ainda no clima de festa, a Gazeta exibirá reportagens sobre momentos históricos, como a primeira transmissão em cores, além de imagens de apresentadores que já passaram por lá, como Serginho Groisman e Galvão Bueno.

Depois de um período na TV aberta, no Mais Você, o chef Guga Rocha estreia hoje no Programa da Tarde, na Record. Entretanto, ele continua no comando do Homens Gourmet, do Fox Life, cuja nova temporada será rodada em abril.

Daniel Filho não renovou o contrato como membro do Conselho Artístico da Globo Filmes e consultor da Globo. Ele, porém, poderá ter outras parcerias com o Grupo.

A estreia de Oswaldo de Oliveira no Palmeiras será transmitida pela ESPN no amistoso contra o Shandong Luneng, sábado, às 17 horas.

Glub glub

A careta de Grazi Massafera (D) é reflexo da tensão que a atriz teve de superar ao participar da temporada do Estrelas em Fernando de Noronha, comandado por Angélica. No programa de sábado, ela confessa ter medo de mergulho com cilindro.