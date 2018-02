Telecine terá cenas extras em coproduções Disposto a ampliar sua atuação como coprodutor de filmes, o Telecine vem negociando com seus parceiros, desde que seja viável para o roteiro, um corte com 13 minutos de cenas extras em relação à versão que o espetador verá no cinema. Nesses casos, só os canais da marca e as plataformas de Video Sob Demanda da TV paga terão direito à edição espichada - DVD fica de fora. Um exemplo do novo modelo de negócio é Até Que a Sorte nos Separe, ainda em cartaz nos cinemas, que chegará à TV dentro de cinco meses. Entre os longas em produção nesses moldes estão o filme sobre Joãosinho Trinta e Faroeste Caboclo. Desde 2008, o Telecine soma 64 coproduções, com 48 milhões de espectadores.