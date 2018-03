Telecine tem os 10 mais vistos de 2014

Em busca de fórmulas e caras já avalizadas pelo público, canais de TV têm assediado, para fins diversos, todo o cast do Porta dos Fundos, um a um.

Não tá fácil 2. A Globo, que já levou Letícia Lima do Porta dos Fundos para o elenco de Favela Chic, próxima novela de João Emanuel Carneiro, também cobiça Júlia Rabelo para uma das próximas novelas.

Não tá fácil 3. Já a Band procurou todos os integrantes do Porta dos Fundos para recompor o elenco do CQC, desde a bancada até o time de repórteres. A proposta dispensava até a exigência de exclusividade - cada um poderia levar adiante seu trabalho no Porta, da Fox à web.

Enquanto grava as últimas cenas de Império como o filho invejoso do comendador, Caio Blat empresta voz para o programa Mundo Museu, do canal +Globosat. A 2ª temporada do título percorre galerias no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, República Tcheca e Áustria.

Paolla Oliveira contracenará agora com o irmão de Enrique Diaz, com quem esteve na série Felizes Para Sempre?, da Globo. A atriz dividirá o set com Chico Diaz no filme Em Nome da Lei, novo longa-metragem de Sergio Rezende, a ser rodado em março, em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Dona Benta. Está em andamento, na produtora Mixer, uma 3ª temporada do Sítio do Picapau Amarelo. A animação é exibida pelo Cartoon e pela Globo, onde seu futuro é incerto - como se sabe, a Globo planeja abandonar de vez o conteúdo infantil, encerrando o TV Globinho também aos sábados.

O 'The Voice USA', em sua 8ª temporada, chega ao Brasil no dia 1º, pela Sony, nas noites de domingo, às 22h30, e reprise às segundas, às 14h30. Por aqui, a Globo faz nova edição no 2º semestre.

Enquanto isso... Em breve pausa da TV, Alexandre Borges é mau-muito-mau em Meus Dois Amores, filme de Luiz Henrique Rios, com produção da Diler, que estreia em 19 de março. No enredo, ele é Targino, matador que tenta desonrar a donzela Das Dô, vivida por Maria Flor.