Telecine tem 24 indicados ao Globo de Ouro

é marca que acaba de ser batida pela Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV (ABPITV).

Em 15 anos de atividades e vários méritos acumulados, a ABPITV quer fortalecer a indústria audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo. Para tanto, criou recentemente sete representações regionais que auxiliam nas articulações locais de cada canto do País.

Recorde de audiência de 2014 foi obra alcançada pelo Tela Quente, anteontem, com 27 pontos de média em São Paulo e 49% de sintonia entre os televisores ligados. O mérito coube a Intocáveis.

O bom ibope de Intocáveis endossa que filme longa-metragem, com todas as janelas que surgiram entre o cinema e a TV aberta, passando por pay-per-view, DVD e TV paga, continua a ser um bom negócio em todas as plataformas.

Da Copa às eleições, com mudanças climáticas, fenômenos culturais e grandes tragédias no meio do caminho, a GloboNews prepara uma retrospectiva especial no dia 28, a partir das 20h30, com todas as grifes do canal.

A falsa morte do comendador. Está prevista para amanhã, em Império, a cena em que Alexandre Nero se estira no chão, fingindo a morte de seu comendador na novela das 9. É tudo encenação, mas José Alfredo será de fato dado como morto graças a um líquido preparado por seu curandeiro. O patriarca tomba diante da família toda, em sequência que contou com Adriana Birolli, Caio Blat, Andréia Horta, Josie Pessoa, Daniel Rocha e Lilia Cabral.