Telecine Cult exibe "Os Sonhadores", de Bertolucci Você pode ir-se preparando para a estréia sexta-feira, nos cinemas, de "Amantes Constantes", filme do diretor francês Philippe Garrel, que relembra seus verdes anos em Paris, no célebre Maio de 68. Amor livre, amizade - o autor não conta propriamente uma história, mas convida o espectador a flutuar, a ter sensações, que é como ele acredita que deva ser o cinema. Ousado como proposta estética e política, o filme é interpretado pelo filho de Philippe, Louis Garrel. E é justamente Louis um dos intérpretes de "Os Sonhadores", de Bernardo Bertolucci, que também trata de Maio de 68 - e passa nesta quarta-feira, às 19h55, no Telecine Cult. Críticos que trabalham por exclusão e se sentem obrigados a escolher entre Garrel e Bertolucci, descartam o filme do segundo, em favor do primeiro. Não é preciso tal radicalismo. Mesmo preferindo "Amantes Constantes", você pode apreciar as qualidades de Os Sonhadores, com o seu trio de burgueses que discute arte, sexo e revolução num apartamento, em Paris, enquanto lá fora ruge a tormenta. Michael Pitt é o americano introduzido na intimidade dos irmãos incestuosos Louis Garrel e Eva Green. Ela é deslumbrante e, em novembro, será vista como a nova bond girl, do novo 007 (Daniel Craig), em "Cassino Royale". Matéria corrigida às 16h20