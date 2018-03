Telecine Cult exibe ´O Terceiro Tiro´, de Hitchcock

Em 1956, entre Ladrão de Casaca e a segunda versão de O Homem Que Sabia Demais, Alfred Hitchcock realizou um dos filmes menos conhecidos de sua carreira - e um de seus raros fracassos de público. Os críticos sempre disseram que O Terceiro Tiro era um filme adiante de sua época e um dia obteria reconhecimento. Depois de permanecer quase três décadas no limbo, O Terceiro Tiro foi relançado nos cinemas, em 1984, com um lote que incluía dois dos maiores clássicos do "mestre do suspense", Janela Indiscreta e Um Corpo Que Cai. Foi uma revelação. O Terceiro Tiro continua estranho como era na época, mas o público hoje assimila melhor a experimentação. É o que você poderá conferir (re)vendo o filme às 16h25, no Telecine Cult. A história se passa numa cidadezinha da Nova Inglaterra, no outono. Aparece o cadáver desse Harry - o título original é The Touble with Harry -, que um monte de gente pensa que matou. O cadáver é enterrado e desenterrado sucessivamente. O humor negro desconcertou as platéias há 51 anos, a empresa produtora Paramount agravou o problema não sabendo como vender esse Hitchcock. Você vai se divertir com o humor negro do mestre, que dirigiu aqui uma certa estreante chamada... Shirley MacLaine.