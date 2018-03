Telecine Cult exibe ´O Conformista´, de Bernardo Bertolucci

Em 1970, Bernardo Bertolucci baseou-se em Alberto Moravia para filmar seu primeiro tango em Paris. O Conformista, às 19h30 no Telecine Cult, tem a cena famosa do tango dançado por Dominique Sanda e Steffania Sandrelli. Dois anos mais tarde, o diretor italiano fez sensação nas telas de todo o mundo com outro tango em Paris, o último, dançado por Marlon Brando e Marie Schneider. Hoje parece ridículo, mas, na época, a censura do regime militar achou que era atentatória à família - e à moral e aos costumes - a cena da manteiga, quando Brando violenta Marie pelas costas. Bertolucci não quis fazer sensacionalismo. Quis retratar um mundo em que as pessoas estão mais prontas para a violência física do que para a experiência do afeto - tema, aliás, de Medos Privados em Lugares Públicos, de Alain Resnais, que estréia hoje nos cinemas. Na ressaca revolucionária que se seguiu a Maio de 68, Bertolucci encontrou em Moravia o material para discutir as mudanças que ocorriam no mundo. Jean-Louis Trintignant faz esse homem medíocre que aceita vigiar, em Paris, um professor que abandonou a Itália, para fugir ao fascismo. O Conformista é um grande filme de esteta. E o tango, você vai ver, é deslumbrante.