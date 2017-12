Telecine Cult exibe nesta segunda O Samurai do Entardecer

Diretor de uma das séries mais longas da história do cinema - É Triste Ser Homem, com 48 filmes -, Yoji Yamada sempre foi fascinado pelo personagem do homem comum. Ao aderir, tardiamente, ao cinema de samurais, ele não mudou suas convicções. O Samurai do Entardecer, que passa nesta segunda-feira, 25, às 17h25, no Telecine Cult, possui cenas de ação muito bem filmadas, mas a ênfase está na desmistificação do samurai como herói clássico. Seibei é o samurai de baixa casta que reencontra o amor de juventude. Um incidente faz com que ele seja considerado invencível na espada, mas é um sujeito tímido, ético, que sabe estar mais próximo de seus oponentes do que dos patrões. Yamada fez um filme plasticamente belo, e emotivo, marcado por forte humanismo.