Telecine bate recorde semestral

Bênção Diretora-geral de Geração Brasil, Maria de Médicis entra no clima de Brian Benson, personagem de Lázaro Ramos, ao lado de Elisa Pinheiro/Lara - que será apresentada formalmente como sua namorada no capítulo de hoje da novela das 7 - e Luis Miranda/Dorothy.

O Porta dos Fundos completa dois aninhos de vida amanhã e celebra com o lançamento do Quiz, jogo baseado em perguntas e respostas sobre os vídeos do grupo. A novidade é inspirada no sucesso de games já lançados pelos humoristas, como Voa Totoro e Gorilão da Bola Azul.

Porta 2. Com 150 perguntas a cada semana, o Quiz do Porta dos Fundos é baixado em celular e tablet - compartilhar a brincadeira no Facebook e convidar amigo para um desafio rende bônus diário. As respostas virão acompanhadas de trechos de áudios dos vídeos do grupo, como "errou feio, errou rude", ou "nice!".

Com cenas indigestas de cirurgias espirituais, morte de funqueiro, mulher assassinada por marido e notícias sobre a verdadeira Hilda Furacão, Luiz Bacci estreou na Band ontem com um cardápio constrangedor. E um crescimento de 61% de ibope para a Band no horário: 3 pontos em São Paulo.

Mas há esperança para a TV aberta, repare: a Cultura obteve mais que os 3 pontos de Luiz Bacci na última sexta-feira, com o velho e excepcional Castelo Rá-Tim-Bum. Foi a maior média do infantil desde o início da atual temporada de reprises, em 30 de junho.

A performance do Castelo Rá-Tim-Bum na sexta colocou a Cultura em quarto lugar no ranking da TV aberta, na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 65 mil domicílios com TV.