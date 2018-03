Telecine Action a ´Menina de Ouro´ de Clint Eastwood

Dez da noite no Telecine Action - você vai (re)ver Menina de Ouro, de Clint Eastwood, sobre a ligação de um velho e amargurado treinador de boxe com uma garota que tem potencial para ser lutadora. Ele carrega um trauma, que parece que vai exorcizar por meio dela, mas a menina de ouro, ao virar pugilista de sucesso, sofre um acidente no ringue e entra em coma. Clint, que já havia recebido os Oscars de melhor filme e direção por Os Imperdoáveis, repetiu a dose e acrescentou àqueles prêmios os de atriz - o segundo de Hilary Swank, após Meninos não Choram -, e ator coadjuvante (Morgan Freeman, sensacional). O filme trata da oposição entre a família escolhida e a biológica, de eutanásia, de segunda chance. É belíssimo e, principalmente, complexo.