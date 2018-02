Tela em NY pode ser de Michelangelo

Uma imagem de Maria com Jesus nos braços pode ser a Pietà perdida de Michelangelo. O dono, Martin Kober, tenta garantir a autenticidade da obra há anos. O americano conta com o apoio do historiador Antonio Forcellino. "Definitivamente é um Michelangelo", garante. Há dois anos, o italiano revisou a pintura e atestou que pode ter sido feita pelo renascentista em 1545, aos 70 anos. A tela original, de 48 x 63 centímetros, está guardada por Kobes em um banco. Se verdadeira, estima-se que valha entre US$ 100 e 300 milhões. Novas telas atribuídas ao artista têm surgido, mas normalmente são obras de admiradores ou réplicas. / AP