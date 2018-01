Tela dividida é gongada por marqueteiros

como ela mesma em Babilônia, próxima novela das 9 da Globo, de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga. Estreia em março.

Plano Alto, série de Marcílio Moraes na Record, é produção nacional reconhecidamente bem realizada, mas que vem encontrando modesto ibope às altas horas em que a emissora o leva ao ar. É esse o conjunto da obra que tem despertado a cobiça de alguns canais pagos interessados em conteúdo para cumprir suas cotas de produção nacional exibidas por lei.

Assim sendo, Plano Alto pode ter uma segunda exibição na esfera da TV por assinatura, em curto prazo. E segue na bagagem que a Record leva para a MipCom, feira de TV em Cannes que começa segunda-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Exportação.O Grito, Pecado Capital, O Espigão, Sinal de Alerta, Senhora, Escrava Isaura, Mulheres de Areia, Pátria Minha, Explode Coração, História de Amor, Mulheres Apaixonadas, Amor à Vida, Meu Pedacinho de Chão e Império estão na bagagem que o doutor em novelas Mauro Alencar leva à Convenção de Rádio e TV de Cuba.

Exportação 2. O grande encontro da telenovela em Havana será entre os dias 19 e 24 deste mês. O tema da vez é o valor social agregado aos produtos televisivos, conteúdo de alta demanda na formação de valores e equilíbrio social

Enquanto isso, em Frankfurt, Walcyr Carrasco faz uma pausa das novelas da Globo para endossar seus livros e, de quebra, tietar, no melhor sentido, o escritor Paulo Coelho, com direito a foto publicada no Facebook.

Carrasco volta às novelas em 2015, com um texto inédito para a novela das 11 da noite - e será a primeira vez que a Globo não apostará em remake para o horário, desde que reabriu a faixa com O Astro.

Betty balanço, meu amor. De bem com o espelho, Betty Faria estampa a capa da revista TPM de outubro e dispensa nostalgia, apesar do passado brilhante de bailarina que foi rumbeira em Bye Bye Brasil e a viúva Porcina que ninguém conheceu, na versão censurada de Roque Santeiro.