Tela de Spitzweg é roubada na Longa Noite dos Museus O quadro Friedenszeit ("Tempo de Paz"), do artista alemão Carl Spitzweg (1808-1885), foi roubado no fim de semana passado do Pavilhão de Arte da cidade alemã de Mannheim aproveitando, aparentemente, a iniciativa cultural denominada "Longa Noite dos Museus". Os responsáveis do museu acreditam que a obra foi roubada aproveitando a grande movimentação de público criada pela "Longa Noite", iniciativa cultural que consistente no prolongamento do horário de funcionamento das instituições para incentivar a visitação. O quadro, de 26 por 49 centímetros e avaliado em 500 mil euros, foi arrancado de sua moldura, informaram hoje fontes do museu, provavelmente entre a sexta-feira à noite e a segunda-feira pela manhã. A peça, propriedade de Mannheim há um século, não estava exposta naquele momento, mas se encontrava em uma sala fora do percurso dos visitantes. A obra de Spitzweg ficava fora do raio de observação das câmaras de vídeo e dos sistemas de alarme, já que não estava incluída na exposição temporária em exibição.