TELA DE REMBRANDT É AUTENTICADA Um autorretrato do pintor holandês Rembrandt foi autenticado e avaliado em cerca de R$ 60 milhões, anunciou ontem a fundação britânica The National Trust. Anteriormente, acreditava-se que a obra havia sido pintada por aluno do mestre. O holandês Ernst van de Wetering, especialista de renome mundial da obra de Rembrandt, autenticou o autorretrato assinado pelo pintor aos 29 anos (1635). / AFP