Tela de Monet alcança quase US$44 milhões em leilão em NY

A obra de Monet ficou dentro do valor previsto (30 a 50 milhões de dólares), ao passo que "Studie fur Improvisation 8", de Kandinsky, ficou próxima do valor mínimo esperado (que era de 20 a 30 milhões de dólares). Essa vibrante tela estava sendo vendida pela Fundação Volkart, da Suíça. A tela de Monet estava em poder de uma escola do interior do Estado de Nova York.

Mas 30 por cento das 69 obras oferecidas não chegaram ao preço mínimo estipulado pelos proprietários, que é um valor sigiloso.

Ao todo, o leilão faturou um pouco menos de 205 milhões de dólares, ficando abaixo da estimativa prévia de valor mínimo, em torno de 210 milhões (cifra que não inclui as comissões dos leiloeiros, em torno de 12 por cento). O valor máximo previsto era de 315 milhões de dólares.

(Reportagem de Chris Michaud)