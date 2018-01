Tela de Ensor é leiloada na França pelo valor recorde de € 7 milhões

Um quadro do pintor belga James Ensor, "Squelette arrêtant masques", alcançou nesta quarta-feira a cifra de 7,4 milhões de euros, um recorde mundial para este artista, em uma venda da Sotheby's em Paris, anunciou a casa de leilões.

Com valor estimado entre 1 milhão e 1,5 milhão de euros, a tela tinha permanecido nas mãos da mesma família por cerca de um século e apareceu pela primeira vez no mercado.

Foi pintada em Ostende em 1891 durante o período mais produtivo do artista, entre 1887 e 1893. O quadro (com dimensões de 30,5 x 50,7 cm) é muito representativo de sua visão sarcástica do mundo e de sua obsessão por personagens grotescos.

A pintura pode ser considerada como "uma das mais importantes redescobertas da obra" de Ensor deste período, segundo a Sotheby's, destcando que "o extraordinário frescor de suas cores [...], o tema icônico que põe em cena as figuras emblemáticas da arte de Ensor e a composição de uma modernidade inaudita".