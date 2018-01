Tela chinesa é adquirida por valor recorde de R$ 13,2 milhões

O quadro do artista chinês contemporâneo Liu Xiaodong, The Breeding Ground No.1 (A Terra da Procriação No.1), uma das obras da Série Três Gargantas, foi adquirido pelo valor recorde de cinco milhões de euros (cerca de R$ 13,2 milhões), informou a agência Nova China. O lance foi feito por um colecionador particular em um leilão do China Guardian 2008 Spring Auction. A pintura, de 2,6 metros de altura por 10 metros de largura, representa 11 homens jogando cartas vestindo apenas roupas íntimas. A obra foi realizada na zona das Três Gargantas entre 2005 e 2006. "Eu pintei as Três Gargantas três vezes. A cada ocasião, houve uma melhora pessoal", disse o artista, de 45 anos, formado pela Academia Central de Belas Artes Chinesa. O mercado de arte chinês é, atualmente, um dos mais valorizados internacionalmente. Outro trabalho do próprio Liu foi vendido em novembro do ano passado por US$ 2,7 milhões (aproximadamente R$ 4,5 milhões), cujo valor, na época, foi o maior já pago por uma obra chinesa pós-1979.