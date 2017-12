Teixeira Coelho quer participação dos artistas no Masp Quase dez anos depois de ter tido seu último curador, o historiador Luiz Marques, o Museu de Arte de São Paulo(Masp) anunciou hoje a escolha do crítico José Roberto Teixeira Coelho, professor da USP, como seu novo curador-coordenador. É o primeiro passo no sentido da profissionalização do museu, conforme antecipou ao Estado há um mês o cirurgião Adib Jatene, presidente do conselho deliberativo do Masp. A escolha de Teixeira Coelho, que já dirigiu o Museu de Arte Contemporânea (MAC) da USP, aconteceu depois de o Masp passar pela mais grave crise de sua história, com o aparecimento de grandes dívidas com serviços, como o do fornecimento de energia elétrica - o que levou a AES Eletropaulo a cortar a luz do museu. A dívida da eletricidade, de R$ 3,4 milhões , foi renegociada. Há outra, de R$ 4 milhões com o INSS, que é questionada na Justiça. Além de exigência dos conselheiros, a escolha adveio de pressões da sociedade, manifestadas em ações de protesto, artigos, entrevistas, debates, correntes de e-mails e outras. Quase toda a comunidade artística foi unânime em demonstrar insatisfação com os rumos administrativos do museu e com a concentração das decisões nas mãos do presidente da instituição, o arquiteto Júlio Neves. ?O que espero é uma maior participação da comunidade artística, que será chamada a participar, e um diálogo entre o setor público, o terceiro setor e a iniciativa privada?, disse o novo curador, que promete empenhar-se para criar condições também para o ?surgimento de novos artistas? nas atividades do museu. A escolha não surpreende. Teixeira Coelho foi uma das poucas personalidades do mundo das artes que não fez críticas pontuais ao Masp durante a crise que resultou no corte de luz do museu, em maio. ?As pessoas estão preocupadas com o Masp, mas o problema é muito maior, abrange todo o sistema de museus do País. A crise do Masp é aguda, envolve questões internas. Não temos uma rede de segurança para os museus, cada um vive por si?, ele declarou, na ocasião. Sua gestão frente ao Museu de Arte Contemporânea (MAC) é muito elogiada. Amigo de Mônica Serra, seu nome chegou a ser cogitado para a Secretaria Municipal da Cultura, quando José Serra (PSDB) ganhou a disputa em 2004. Mas o curador apressa-se a dizer: apesar da proximidade, não tem nenhum tipo de vinculação ou militância política. O Masp também terá eleições de sua diretoria este ano. Há uma expectativa de que, após 12 anos no cargo, Júlio Neves deixe o cargo para uma chapa de consenso, com um nome novo à frente.