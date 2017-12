Teixeira Coelho é o novo curador do Masp Um mês depois da última reunião do seu Conselho Deliberativo, conforme antecipou a reportagem de O Estado de S. Paulo, foi escolhido um curador para o Museu de Arte de São Paulo. A escolha foi uma exigência dos conselheiros, insatisfeitos com a concentração das decisões nas mãos do presidente da instituição, o arquiteto Júlio Neves. O escolhido foi o crítico José Roberto Teixeira Coelho, e o cargo é de Curador Coordenador. Sua missão, segundo nota do museu, é a de ?revisar e redirecionar o plano cultural? da instituição. O último curador da instituição, Luiz Marques, ficou no museu entre 1994 e 1997. Desde então, o cargo estava vago. A escolha não surpreende. Teixeira Coelho foi uma das poucas personalidades do mundo das artes que não fez críticas pontuais ao Masp durante a crise que resultou no corte de luz do museu, em maio. Sua gestão frente ao Museu de Arte Contemporânea (MAC) é muito elogiada. Amigo de Mônica Serra, seu nome chegou a ser cogitado para a Secretaria Municipal da Cultura, quando José Serra (PSDB) ganhou a disputa em 2004. ?As pessoas estão preocupadas com o Masp, mas o problema é muito maior, abrange a todo o sistema de museus do País. A crise do Masp é aguda, envolve questões internas. Não temos uma rede de segurança para os museus, cada um vive por si.? O Masp também terá eleições de sua diretoria esse ano. Há uma expectativa de que, após 12 anos no cargo, Júlio Neves deixará o cargo para uma chapa de consenso, com um nome novo à frente. Leia a íntegra da nota do Masp: O Conselho Deliberativo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP, presidido pelo Dr. Adib Jatene, em reunião realizada nesta quinta-feira, 3 de agosto, endossou por unanimidade a decisão da Diretoria referente a nova formatação para a Curadoria do Museu, criando o cargo de Curador Coordenador, para o qual foi convidado o Professor Teixeira Coelho, que irá, ao lado do curador Luiz Hossaka, e de dois Curadores Adjuntos, revisar e redirecionar o plano cultural do Museu. professor Teixeira Coelho, tem grande experiência na área cultural, comprovada por sua atuação como professor titular de política cultural da ECA-USP, ex-diretor do MAC-USP e do IDART (Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo). A escolha de novos curadores coincide com um momento de grandes transformações conduzidas para o fortalecimento do mais importante museu de arte da América Latina. A Direção do MASP está contratando a empresa de consultoria Deloitte para a articulação de um projeto de reformulação do modelo de gestão financeira do museu e a definição de estratégias de marketing e posicionamento com o objetivo de alavancar novas oportunidades para a sustentação operacional do Museu. O projeto coordenado pela Deloitte está orientado em três frentes básicas: imagem e atualidade dos Museus, operações e finanças e ações estratégicas de curto, médio e longo prazos.