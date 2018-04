Ted Williams diz que Jack Nicholson o convidou para participar de filme

"Jack Nicholson tem entrado em contatado com familiares meus em Ohio. Ele quer fazer um filme no qual ele será o protagonista junto a um locutor de rádio, que seria interpretado por mim", disse o homem no programa "Entertainment Tonight".

A suposta oferta do ator de sucessos como "Melhor é Impossível" e "Os Infiltrados" surgiu após a divulgação do vídeo que mostra a entrevista de Williams feita por um repórter de Ohio que atingiu mais de 11 milhões de visitas no site YouTube.

Williams, de 53 anos, já foi contratado pelo canal de notícias "MSNBC" para emprestar sua voz para a nova campanha e, inclusive já fez a locução de anúncios da empresa Kraft.

Entre outras ofertas, está a proposta do time de basquete Cleveland Cavaliers para se transformar na voz oficial da equipe.

"Quero escolher uma só opção e acho que poderei crescer, mas todas estas possibilidades são muito tentadoras", disse o homem nesta sexta-feira durante sua participação no programa "Today" da emissora "NBC", no qual apareceu com sua mãe, Julia.

Ambos protagonizaram um encontro emocionado perante as câmeras em Nova York depois que relataram seus 20 anos de distanciamento quando Williams, que trabalhava como locutor, abandonasse Nova York no final da década dos anos 90 quando ficou viciado em drogas e bebida.