'Ted' subverte conto infantil para chegar ao público adulto

Seth MacFarlane ostenta a fama de ser o mais inteligente criador da TV norte-americana. Nessas enquetes que eles adoram fazer nos EUA, MacFarlane superou até mesmo Tina Fey, que até há pouco era detentora do título. Embora tenha escrito, lá atrás, o desenho Ace Ventura - Um Detetive Diferente, ele é hoje conhecido principalmente pela série Uma Família da Pesada, Family Guy. Você que lê tudo isso deve estar se perguntando, mesmo assim, por que vai ter de ver o filme sobre a relação entre um marmanjo e seu urso de pelúcia, que adquiriu vida?

A resposta está aí ao lado, na entrevista de Mark Wahlberg. Ted, o filme, é a subversão de um conto de fadas infantil com o objetivo declarado de expor uma sociedade de adultos infantilizados. Começa em clima de jingle bells, sobre um garoto rejeitado que faz um pedido a Papai Noel. A concretização desse desejo - que o urso de pelúcia fale com ele - terá consequências para toda a vida de John, o personagem de Wahlberg.

Ele vira celebridade na mídia, tem direito a seus 15 minutos de fama, mas mesmo depois que isso passa John e Ted viram figuras indissociáveis e populares na cidadezinha. Só que o fato de John viver colado em Ted cria problemas na sua relação com a mulher, Mila Kunis. Ted vai morar sozinho. Entra em cena Giovanni Ribisi como um pai psicopata, disposto a sequestrar e matar para que o ursinho vire propriedade de seu filho, mais louco ainda.

O filme trata de muita coisa e tem uma linha narrativa nas fronteiras do nonsense, embora o realismo não devesse, realmente, ser o forte de uma produção sobre um urso falante. Talvez tudo isso seja demais - ser ao mesmo tempo adulto e infantil, virulento e sentimental, com piadas sujas e tiradas de suspense. Mas a ideia é justamente essa. Num mundo hype, em que as pessoas se preocupam mais em causar do que ser, MacFarlane, como em Uma Família da Pesada, propõe uma espécie de espelho deformante para refletir o mundo.

É significativo que, entre todos os filmes e super-heróis do mundo, ele tenha recorrido justamente a Sam J. Jones, o Flash Gordon de Mike Hodges. Recebido a pancadas na época, o filme virou cult e hoje a trilha do Queen e o visual de Danilo Donati são sinônimos de excelência. Jones ri da própria imagem de canastrão ao virar ídolo de John. A cena em que eles tomam porre na festa é hilária. E se torna emblemática num filme que discute identidade e maturidade. Ted pode muito bem vir a ser cult como Flash Gordon.