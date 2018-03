Ted Hughes terá placa no Rincão dos Poetas

O bardo britânico Ted Hughes será homenageado com uma placa no Rincão dos Poetas na abadia de Westminster, situada junto às Casas do Parlamento de Londres. O nome de Hughes (1930-1998) será lembrado ali juntamente com outros grandes poetas de séculos diversos como Tennyson, Wordsworth, TS Eliot e WH Auden.

Hughes foi casado com a poetisa norte-americana Sylvia Plath, que se matou em 1963, após uma turbulenta relação com o marido, a quem dedicou um de seus últimos poemas, que leva o nome de "Nick and the Candlestick" (Nick e o Candelabro).

Muitos admiradores Sylvia Plath e sobretudo as feministas culparam Hughes pela morte da mulher e, apesar de ele jamais ter discutido assunto tão delicado em público, dedicou a Sylvia seu último livro de poesias, denominado "Birthday Letters" (Cartas de Aniversário), em que explora sua complexa relação.

Hughes supervisionou a publicação dos manuscritos de sua esposa após sua morte, entre eles "Ariel", e confessou ter destruído o volume final do diário em que ela falava de seus últimos meses juntos, e explicou ter feito isso em consideração aos seus filhos pequenos.

Seis anos após o suicídio de Sylvia, que se asfixiou com o gás de uma estufa, sua segunda companheira, Assia Wevill, uma poetisa de origem judaico-alemã suicidou-se da mesma maneira junto com a filha de quatro anos que teve com Hughes.

Em agosto de 1970, Hughes se casou com Carol Orchard, uma enfermeira, que continuou ao seu lado até a morte do poeta em consequência de um câncer.

Sua viúva falou hoje pela primeira vez sobre o tempo que passou com ele e elogiou em declarações ao jornal "Evening Standard" de Londres, seu "extraordinário entusiasmo vital".

"Fomos casados por 28 anos e durante todo esse tempo - explicou Carol Hughes - fui testemunha do extraordinário impacto que Ted causava não só nas pessoas, colegas escritores, artistas, estudantes, professores, crianças, mas também nas causas que defendia, sobretudo o meio ambiente".

O prêmio Nobel de literatura caribenho Derek Walcott se felicitou a decisão de homenagear o poeta: "Não há ninguém que mereça mais estar no Rincão dos Poetas".

"Ted Hughes introduziu um novo tipo de paisagem na poesia de língua inglesa. O mais atrativo de sua obra é sua intimidade com a natureza", acrescentou Walcott.