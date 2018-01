Tecnologia será marca para mostrar um Gonzaga vivo

No andar superior do Módulo 1 haverá doze baias. Em seis delas, o visitante poderá cantar seu baião de Gonzaga em um karaokê virtual, gravá-lo e compartilhar sua versão na hora, pelas redes sociais. Ao lado, samplers irão possibilitar ao fã de Gonzaga criar sua faixa com mais elaboração. Uma sala de controle tecnológico de ponta estará a serviço dos registros sonoros.

Não é por acaso que o empreendimento está sob os cuidados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, e não da Secretaria de Cultura. "Trata-se de um empreendimento de economia criativa, que vai dialogar com outros equipamentos do País" , diz o secretário da pasta, Márcio Stefani. Segundo ele, o museu pretende estabelecer rede com outros equipamentos do Estado, para abastecer e ser abastecido com material compatível ao apresentado ali.

Há implícita também uma tentativa de diálogo entre dois mundos culturalmente não tão próximos assim: o sertão árido de Gonzaga e a capital moderna e turística da zona portuária e das praias recifenses.

A estrutura do módulo 2, ainda sem data prevista para inauguração (o caminhar das obras indica à Secretaria que será no ano que vem) lembra o Masp, de São Paulo. Será um espaço maior do que o módulo 1, com 7 mil m² e um vão livre de 58 metros de extensão (o vão livre do Masp possui 70 metros). A intenção, com o espaço vazado, foi a de não interromper a vista para o Rio Capiberibe. As obras sofreram atrasos também por causa das fundações em um terreno complicado, um aterro com mais de 100 anos de existência erguido sobre uma região litorânea.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os espaços internos terão auditórios, cafés e espaços para exposições. Segundo Isa, haverá espaços de sobra para aulas de música, que poderão ser acertadas em parcerias com a Secretaria da Educação.

A reta final do projeto faz os envolvidos refletirem sobre o Rei do Baião como potencial turístico. "Não estamos falando só de música. Além de criar um novo gênero, Gonzaga inventou moda, criou dança, é um universo que podemos trabalhar", diz Gilberto Freyre Neto. /J.MARIA