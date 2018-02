Técnico inglês vence Bush e ganha prêmio de maior enrolador O ex-treinador da seleção inglesa de futebol Steve McClaren bateu a forte concorrência do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e ganhou o prêmio "Pé na Boca", dado todos os anos pela campanha Inglês Simples para os mestres da enrolação linguística. A declaração dele sobre o jogador Wayne Rooney garantiu a honraria: "Ele é inexperiente, mas é experiente em termos de tudo por que passou". Bush ficou em segundo lugar, com a frase: "Tudo o que posso contar é que, quando o governador liga, eu atendo o telefone dele". Segundo Ben Beer, representante da campanha, o prêmio para Bush era óbvio. "Ele aparece com as suas todo dia", disse ele à Reuters. O objetivo do prêmio é combater a enrolação e os jargões incompreensíveis. McClaren, demitido do cargo com a desclassificação da Inglaterra para a Eurocopa, está em boa companhia: entre os vencedores passados estão a modelo Naomi Campbell, o ator Richard Gere e o ex-secretário da Defesa dos EUA Donald Rumsfeld. "Temos entre 40 e 50 exemplos por semana, a maioria de documentos britânicos. A imprensa, incluindo as propagadas, está repleta de jargões", disse Beer à Reuters. A campanha foi fundada em 1979 por Chrissie Maher, que só aprendeu a ler e escrever aos 14 anos. Seus fiscais antijargão agora atacam os excessos verbais do oficialismo e dão aulas para burocratas, banqueiros e advogados. "Houve algum avanço ao longo dos anos, mas ainda há um longo caminho. Este é o 29o ano da campanha. Não há nenhuma chance de estarmos extintos num futuro próximo."