Técnico critica árbitro, mas diz que Coritiba está vivo A arbitragem de Wilton Pereira Sampaio na primeira partida da final da Copa do Brasil irritou o Coritiba. Para o técnico Marcelo Oliveira, os erros cometidos pelo juiz impediram que o time conquistasse um resultado melhor na Arena Barueri, na noite de quinta-feira. A equipe paranaense foi derrotada por 2 a 0 pelo Palmeiras e precisa reverter a vantagem do adversário na próxima quarta-feira, no Estádio Couto Pereira.