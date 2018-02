Técnica milenar de perfumes está ameaçada na Índia

Uma técnica milenar de fazer perfumes está ameaçada na Índia diante de novas tecnologias mais baratas.

Há mais de mil anos, destilarias a vapor na região de Kannauj, no norte do país, produzem perfumes conhecidos como attar. O clima e o solo desta região da Índia faz com que as pétalas de rosa desta região tenham um aroma singular.

A técnica para fazer o perfume - com destilação a vapor em potes de cerâmica - é complicada e pode demorar meses. Muitas destilarias estão fechando porque não conseguem competir com novas indústrias que usam químicos para produzir o attar.

A região de Kannauj já teve 700 destilarias; hoje são apenas 150.

A esperança dos produtores tradicionais do perfume é o Oriente Médio, para onde a Índia exporta a maior parte da produção. Muitos muçulmanos só usam attar e se recusam a usar perfumes que levam álcool entre os seus ingredientes.