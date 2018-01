Têca mostra desfile inspirado na infância no Fashion Rio

A grife Têca apresentou nesta quinta-feira, 10, sua nova coleção no Fashion Rio. O tema do desfile da era "um sonho de criança", onde predominou o rosa claro e as cores primárias nos vestidos, blusas e shorts inspirados nos pijamas e uniformes escolares criados pela estilista Helô Rocha. "Queria passar essa sensação da hora de dormir, da camisolinha, do baby doll e do pijama, nas cores rosa e azul", explicou a estilista. As peças pareciam confortáveis, como se a idéia fosse sair à rua e depois voltar para cama. As modelos usavam na cabeça uma tiara com um laço de fita em várias cores. A trilha sonora era uma doce canção de ninar, composta e cantada pela cantora Roberta Sá, irmã de Helô, que também compareceu na platéia ao lado do namorado, o cantor Pedro Luís. O desfile da grife - que já vestiu atrizes como Camila Pitanga e Carolina Dieckmann - contou ainda com a presença de outras celebridades na platéia, como Luana Piovani e Preta Gil.