Teatros em Londres batem recorde de bilheteria em 2006 Teatros de Londres, impulsionados por uma série de musicais de sucesso, tiveram um ano recorde em 2006, com vendas de ingressos rompendo a marca dos US$ 780 milhões pela primeira vez, segundo números anunciados na segunda-feira. Após sofrer um difícil começo de ano em função dos efeitos negativos dos ataques a Londres em julho de 2005, os teatros tiveram uma notável recuperação, fechando as bilheterias com vendas em alta inédita. A renda de ingressos cresceu quase 5%, enquanto a freqüência subiu quase 0,5% por cento, atingindo a marca de mais de 12 milhões de pessoas. Os dados oficiais foram produzidos pela Sociedade de Teatros de Londres, cuja presidente, Rosemary Squires, disse que na primeira metade de 2006 os números de audiência "ainda estavam baixos devido aos dias difíceis". Mas sucessos musicais como Spamalot e The Sound of Music mostram que "a indústria voltou ao páreo espetacularmente".