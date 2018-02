Teatro São Pedro abre temporada com 'O Elixir do Amor'

Dois elencos vão se dividir ao longo das sete récitas. Terça, para a estreia, está escalado um time de cantores brasileiros - a soprano Gabriella Pace (Adina), o barítono Sebastião Teixeira (Belcore), o baixo Saulo Javan (Dulcamara) e a soprano Thayana Roverso (Gianetta). A surpresa está por conta do tenor Sébastien Guèze, como Nemorino - o francês chega bem recomendado por apresentações em palcos como o La Fenice, de Veneza, e o Concertgebouw, de Amsterdã, além do prêmio do público no Operalia, concurso de canto criado e comandado pelo tenor espanhol Plácido Domingo.

Para as récitas de julho, foram convidados jovens solistas escolhidos em uma recente audição realizada pelo São Pedro: o tenor Thiago Soares, a soprano Rosana Schiavi, o barítono Marcio Marangon, o baixo Michel de Souza e a soprano Débora Dib.

Medaglia, que assumiu o comando da programação do teatro no começo do ano, substituindo Roberto Duarte, não estará à frente da Orquestra do Teatro São Pedro no "Elixir", mas assina a direção artística do espetáculo. Como maestro, ele estreia em óperas no teatro apenas no segundo título programado para a temporada, "Lakmé", de Delibes - ainda está prevista para este ano uma montagem de "Werther", de Massenet, que ainda não tem regente confirmado e será dirigida por André Heller-Lopes.

A regência da ópera de Donizetti estará, assim, a cargo de Emiliano Patarra, que ocupa desde a gestão passada o cargo de regente titular da sinfônica do teatro. A direção cênica é de Walter Neiva, que foi um dos diretores responsáveis pelas remontagens da produção de "O Barbeiro de Sevilha", de Rossini, da Companhia Brasileira de Ópera, ao longo de 2010 e 2011. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ELIXIR DO AMOR

Teatro São Pedro (R. Barra Funda, 171). Tel. (011) 3667.0499. Dias 26, 28 e 30/6, e 4, 6 e 7/7, 20h30; 1º/7, 17 h. De R$ 20 a R$ 40.