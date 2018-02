TEATRO PERDE LUIZ BACCELLI O diretor e ator teatral Luiz Baccelli morreu na segunda-feira, depois de ser internado, na semana retrasada, por conta de uma parada cardíaca, decorrente de complicações renais - recentemente, ele descobriu que estava com câncer no rim. Baccelli estava com 69 anos. Participou do Grupo de Teatro Macunaíma, de Antunes Filho, nos anos 1960, iniciando uma carreira com mais de 60 peças como ator e diretor. Participou também de filmes como Mater Dei e Boca do Lixo, além de fazer parte das equipes de novelas de TV como Top Model, O Rei do Gado, Esperança, Laços de Família, Celebridades, A Favorita, Caminho das Índias e Araguaia.