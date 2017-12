Teatro para adultos e crianças na Mostra Sesc

As técnicas utilizadas pelos grupos são bem variadas, alguns usam fios, outros varas, luvas, além de projeções e vídeos. E os palcos também não ficam atrás, há desde os tradicionais até as intervenções interativas ou aquelas que se dão em pequenas caixas, minúsculas, para serem vistas de forma intimista.

A curadoria da mostra é compartilhada, ou seja, cerca de dez pessoas de unidades do Sesc participaram da escolha dos grupos participantes. "Ao longo do ano, nós vamos avaliando e montando uma base de dados com as várias companhias que se apresentam nos Sescs", explica Sidnei Martins, coordenador geral e um dos curadores. De acordo com ele, esses grupos que estão incluídos na mostra foram selecionados de um total de quase 200. "Procuramos escolher os trabalhados de acordo com a diversidade técnica, de formato e origem das produções", completa.

MOSTRA SESC DE TEATRO DE ANIMAÇÃO - De 28/6 a 7/7 - Locais e programação completa: www.sescsp.org.br

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.