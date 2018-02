Teatro Oficina recruta equipe de vídeo O Teatro Oficina convoca interessados a participarem do projeto Universidade Antropófaga. Os candidatos selecionados integrarão a equipe de vídeo e cinema de "Acordes", montagem baseada na peça de Bertolt Brecht e Paul Hindemith, com estreia prevista para o dia 8 de novembro. Os interessados devem encaminhar, até o dia 1.º de outubro, o material solicitado no site www.teatroficina.com.br para o e-mail acordes@teatroficina.com.br. Os candidatos podem também comparecer ao Oficina (R. Major Diogo, 561, 3104-0678) ou acompanhar a transmissão ao vivo de um dos ensaios. Os horários são: de segunda a sábado, sempre das 21 h às 21h30 e das 22 h às 22h30. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.