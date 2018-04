Teatro Oficina estréia peça para comemorar aniversário

A Cia. de Teatro Oficina Uzyna Uzona completa 50 anos só em 2008, mas começa a comemorar a data a partir desta quinta, 17, com a encenação do primeiro texto de Zé Celso Martinez Corrêa, um dos fundadores do grupo (formado em 1958) e seu diretor desde então. Vento Forte Para Papagaio Subir tem no elenco, além do próprio autor, Lucas Weglinski e Ana Guilhermina, entre outros. O texto trata de um jovem que deseja romper com a vida de uma cidadezinha que tem muita importância na sua vida, mas que precisa abandonar. Na peça, uma grande tempestade, com ventos fortes, leva o personagem a deixar a cidade. Vento Forte Para Papagaio Subir - Teatro Oficina (350 lug.). Jaceguai, 520, B. Vista, 3106-2818. 5ª (16), e 6ª (17) 21h; sáb. (18) e dom. (19), 18h. R$ 20. Até 19/8.