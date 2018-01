Teatro nos EUA cancela musical de Woody Allen por escândalo sexual

NOVA YORK - Um influente teatro dos Estados Unidos cancelou um musical de Woody Allen logo depois que a filha adotiva do cineasta reafirmou que foi abusada sexualmente por ele.

O Goodspeed Opera House, de Connecticut, informou nesta quinta-feira, 25, que irá substituir Bullets Over Broadway, um adaptação do filme homônimo de 1994, pela paródia musical The Drowsy Chaperone.

"Em vista da conversa sobre assédio sexual e má conduta, o autor de Bullets Over Broadway, Woody Allen, passou por um crescente escrutínio", disse em um comunicado Michael Gennaro, diretor executivo do teatro.

"As notícias na imprensa tornaram a situação ainda mais difícil e complicada, e isso nos levou a reconsiderar o adequado para produzir o espetáculo", acrescentou.

Dylan Farrow, filha que Allen adotou com a ex-companheira Mia Farrow, reafirmou em sua primeira entrevista televisiva, na semana passada, que foi abusada sexualmente pelo pai adotivo em 1992 quando ela tinha 7 anos de idade.

Allen, de 82 anos, negou enfaticamente a denúncia, garantindo que uma investigação já tinha o absolvido neste assunto. Ele acusou a família de Mia de fazer uma lavagem cerebral em Dylan logo depois que ele se separou da atriz para se casar com Soon-Yi Previn, filha adotiva apenas de Mia com seu ex-marido.

Mas a entrevista de Dylan, junto com o crescente movimento #MeToo contra o abuso sexual na indústria do cinema, em geral cometido por homens poderosos, tem pressionado Allen, que até então era um dos cineastas mais aclamados do mundo, principalmente na Europa.