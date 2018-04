Teatro Municipal do Rio comemora hoje cem anos Hoje, pela primeira vez em nove meses, as obras no Teatro Municipal carioca serão paralisadas. Os restauradores continuarão em ação, mas o trabalho pesado será suspenso. Justifica-se: é o aniversário de cem anos do palco mais nobre do Rio. O projeto inicial era deixá-lo prontinho para a data, mas, conforme se foi revelando a necessidade de mais reparos, a previsão para a finalização da reforma - orçada em R$ 55 milhões - foi movida para novembro. Na impossibilidade de se abrir o Municipal todo ao público, a Cinelândia, a praça em frente, centralizará as festividades.