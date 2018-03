Teatro Municipal de SP ganha hoje a Praça das Artes

Trata-se de uma lacuna que a inauguração da Praça das Artes começa a suprir nesta quarta-feira. Com cerca de 28.500 m², o complexo fica logo atrás do Teatro e ocupa todo o quarteirão formado pelas Ruas Conselheiro Crispiniano, Formosa, Avenida São João e Praça Ramos de Azevedo.

Nessa primeira fase, serão entregues espaços reservados às Escolas de Dança e de Música, o Conservatório Dramático e Musical, edifício centenário que foi restaurado, e um estacionamento para 200 veículos. "Nunca alunos e profissionais do Teatro dividiram um mesmo espaço. Acredito que isso irá criar uma nova dinâmica", diz o secretário municipal de Cultura, Carlos Augusto Calil.

Na segunda etapa, que deve levar pelo menos mais um ano para ser concluída, serão abertos os prédios que irão abrigar os corpos artísticos do Municipal, ou seja, Orquestra Sinfônica Municipal, Orquestra Experimental de Repertório, Balé da Cidade, Coral Lírico, Coral Paulistano e Quarteto de Cordas.

Orçado em R$ 136 milhões, o conjunto arquitetônico prevê ainda a construção de uma área ao ar livre, com abertura para o Vale do Anhangabaú, que receberá o monumento em homenagem ao compositor Giuseppe Verdi, que estava instalado próximo do Municipal, além de um bar e um jardim.

A expectativa da Secretaria de Cultura é que a Praça das Artes marque uma nova fase para o Teatro. "A construção de um anexo para o Municipal é uma ambição de mais de 30 anos", observa Calil. Ao transferir os ensaios de óperas e concertos para as novas dependências - que reproduzem as medidas e a acústica do teatro -, espera-se ainda desobstruir a pauta do Municipal. O que tornaria possível ampliar sua capacidade de receber montagens.

Uma nova fase para o Teatro poderia irradiar-se também para seu entorno. Pretende-se que a construção do complexo, realizada com recursos do Fundurb (Fundo de Desenvolvimento Urbano), sirva como impulso para a recuperação da região central. "A praça pode funcionar como um eixo de revitalização para o centro", crê o secretário. Intervenção urbanística de vulto, o projeto, idealizado pelo arquiteto Marcos Cartum, foi desenvolvido pelo escritório Brasil Arquitetura, de Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.