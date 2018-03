Teatro La Scala de Milão pode entrar em greve Os funcionários do teatro La Scala de Milão ameaçam entrar em greve na próxima semana, o que poderia resultar no cancelamento de pelo menos da primeira das três apresentações previstas da ópera La Bohème. Segundo o representante do sindicato dos funcionários, Giancarlo Albori, uma decisão final sobre a possível paralisação deve ser tomada até sexta-feira. Os trabalhadores estão atualmente em negociações para a renovação de seus contratos. A obra La Bohème, de Giacomo Puccini, foi produzida por Franco Zeffirelli e está com estréia prevista para 7 de julho no La Scala. Outras duas apresentações foram programadas para os dias 9 e 11 do mesmo mês. Em novembro do ano passado, 800 funcionários do Scala paralisaram as atividades, o que obrigou a administração a cancelar as apresentações da ópera Requiem, de Verdi. Na ocasião, os grevistas reivindicavam aumento salarial, que não acontecia há sete anos.