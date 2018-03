Teatro 'impróprio'?

A TV Cultura divulgou uma nota anteontem se desculpando com os telespectadores por ter exibido em horário considerado ''''impróprio'''' um teleteatro do dramaturgo Mário Bortolotto, a peça Billy, a Garota, que o blog da emissora considera ''''claramente destinada a maiores de idade''''. O horário adequado seria do das 23 horas, diz a nota. A Cultura não explicou por que ninguém se deu ao trabalho de ver antes o programa, para evitar constrangimento ao autor. Bortolotto absteve-se de comentar o episódio. A TV Cultura informou que está tomando providências para aperfeiçoar o processo de classificação indicativa dos programas, e salientou que é favorável à nova classificação indicativa do governo federal. Uma discussão iniciada no Blog da Cultura, esta semana, levou o editor do blog a confirmar a demissão da jornalista Salete Lemos. ''''A Salete Lemos tinha férias vencidas, saiu e não voltará ao Jornal da Cultura. Sua saída foi de comum acordo com a Cultura e, desde então, Heródoto Barbeiro assumiu o comando do nosso jornal das 10 da noite.'''' O blog tem sido um canal de contato com o espectador, e foi por meio dele que a TV suspendeu contrato com a TV Thathi, que retransmitia sua programação no Norte do Estado.