Teatro Imprensa encerra suas atividades no dia 31 O Teatro Imprensa, localizado no bairro do Bexiga, deverá fechar suas portas no dia 31, quando será encenada pela última vez a peça 12 Homens e Uma Sentença, grande êxito de público. Transformado em centro cultural em 2002, o espaço era comandado com sucesso por Cíntia Abravanel, a mais velha das seis filhas do empresário e comunicador Sílvio Santos. Ela promoveu um projeto de inserção nas artes de milhares de alunos da rede escolar. Cíntia abriu o novo formato do espaço com a peça infanto-juvenil A Hora da Estrela, inspirado na obra de Clarice Lispector. Procurada pelo Estado, Cíntia, que estava ontem no Rio de Janeiro acompanhando o filho, o ator Tiago Abravanel, não foi encontrada.