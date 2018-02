Teatro de Wagner em estado crítico A fachada do teatro do festival Richard Wagner, em Bayreuth, ameaça desmoronar às vésperas do bicentenário do compositor alemão, afirma a imprensa local. De acordo com o jornal Nordbayerische Kurier, a fachada está deteriorada e pode desprender-se. Na próxima semana, um andaime será montado para dar segurança ao edifício. A notícia chega a um ano do bicentenário de Wagner, que terá nova cenografia para o ciclo de óperas, Anel do Nibelungo. Não está claro se haverá uma reforma total do teatro, inaugurado em 1876 pelo próprio compositor. A restauração pode custar €48 milhões e, por ora, a quantia disponível é de € 28 milhões. / EFE