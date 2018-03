Teatro de Epifanias capta a liberdade de Frida Kahlo Mesmo quem não ouviu falar do Teatro de Epifanias, grupo paulistano criado em 1998, deve ter ouvido falar no elogiado infantil Teresinha e Gabriela - Uma na Rua e Outra na Janela, sua mais recente criação. Pois o grupo volta ao palco com um novo espetáculo, que estréia nesta sexta-feira, 6, numa sala do 3.º andar do Sesc Consolação, não por acaso quando se comemora o centenário da artista que foi fonte de inspiração de Yo Soy o Que a Água me Deu Frida. Por sua linguagem, essa montagem pode ser uma boa porta de entrada para penetrar no universo artístico de Frida Kahlo, sobretudo para os jovens, uma vez que a recomendação de faixa etária é a partir dos 14 anos. Com encenação de Wagner de Miranda e pesquisa de Lilih Curi, que também integra o elenco de oito performers, esse universo ganha expressão no palco por meio de imagens, sejam elas criadas pelo corpo dos atores, sejam através de máscaras, projeções de vídeo ou instalações cenográficas. Trata-se de um espetáculo multimídia que mescla as linguagens da dança, do cinema e das artes plásticas. Yo Soy o Que a Água Me Deu Frida. 70 min. 14 anos. Sesc Consolação - Espaço Provisório 3.º andar (70 lug.). Rua Dr. Vila Nova, 245, 11-3234-3000. 5.ª e 6.ª, 21 h. R$ 8. Até 27/7