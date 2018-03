Teatro da Passagem encena peça 'Como Se Formam As Ilhas?'

O Teatro da Passagem faz ensaio aberto nos dias 06, 09, 15 e 16 de novembro no Espaço Eureka. Na apresentação, o grupo indaga "Como se formam as ilhas?". São três histórias contadas de forma paralela. Os personagens mostram a metáfora de ilhas que desejam ser vistas, mas não conseguem enxergar um a outra por terem em comum a dor da indiferença e a falta de afeto. Alcoolismo, violência sexual e a perda de um amor dão a tônica de cada história. Participam do ensaio os atores Ronaldo Záphas, Henrique Godoy Nunes, Juliana Mirovski, Adriano Carmona, Valério Fiel da Costa e Tânia Neiva. O evento gratuito prevê a participação de 20 pessoas por sessão. Para reservar lugar basta ligar no 9177-5022. Será no Espaço Eureka que fica na Alameda Nothmann, 1032 - Santa Cecília. A duração é de 100 minutos.