Teatro da cidade natal de Pavarotti se chamará Grande Luciano

E será a Catedral, patrimônio da humanidade declarado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que abrigará no sábado o funeral do grande artista. "Será feito de um modo que a cerimônia aconteça em um clima de simplicidade", disse o prefeito. Pavarotti sempre manteve um vínculo muito estreito com sua cidade, para onde voltava entre uma turnê mundial e outras. O tenor gostava de falar o dialeto de sua cidade, e propriamente em dialeto respondeu a Pighu que havia ido visitá-lo há dois dias em sua casa. Ele disse "anca me", ao invés de "anch'io", que significa "eu também", respondendo ao prefeito, que lhe havia cumprimentado dizendo que estava feliz ao vê-lo em casa após sua internação em agosto. O prefeito lembrou o "percurso paralelo" do artista. "Além de ter usado seu extraordinário talento para traçar um caminho profundo na arte e na cultura de um século, ele manteve vivo um percurso feito de generosidade, de humanidade e de participação nos problemas e dores do mundo e, em particular, das crianças." Recentemente, o tenor deu uma importante contribuição a uma campanha da Província de Modena para a promoção do território e de seus produtos de excelência, como lembrou o presidente da província, Emilio Sabattini. "O Maestro soube manter a modéstia típica da nossa gente, e como generosidade se empenhou em várias causas humanitárias." "Portanto, Pavarotti está ao lado de grandes personagens de Modena, como Enzo Ferrari, Ciro Menotti, Torquato Tasso, Ludovico Antonio Muratori, personalidades nas quais posso reconhecer o entusiasmo e os traços do talento modenês", afirmou o reitor da Universidade de Modena e Reggio, Gian Carlo Pellacani, acrescentando que "é um momento triste para o ambiente acadêmico e para a cidade. A partir de hoje o mundo da cultura está mais árido".