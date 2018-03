Teatro Castro Alves vira palco para filmes na Bahia Começa hoje a 4ª edição do Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual da Bahia. O evento concentra atividades no Teatro Castro Alves, em Salvador, onde serão exibidos filmes inéditos e realizados encontros com os convidados, até domingo. Na programação títulos premiados nos festivais mundo afora e premières, como a do filme Era Uma Vez, de Breno Silveira. Dois longas que iniciaram suas carreiras no Festival de Berlim estão na mostra, o argentino Café dos Maestros, de Miguel Kohan, e o francês A Fábrica de Sentimentos, de Jean-Marc Moutout. De Portugal, será apresentado A Outra Margem, de Luiz Filipe Rocha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.