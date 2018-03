Teatro Bolshoi será reaberto em outubro de 2011

O teatro russo Bolshoi, em obras desde 2005, abrirá novamente suas portas em 2 de outubro de 2011, anunciou nesta quarta, 28, o responsável por sua reconstrução, Yakov Sarkisov.

A primeira estreia no palco principal do renovado teatro será a ópera Ruslan e Ludmila (do compositor russo Mikhail Glinka) em 2 de outubro de 2011, disse Sarkisov, citado pela agência oficial RIA Novosti.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A superfície do edifício será o dobro após sua reconstrução, passando de 40 mil metros quadrados para 80 mil metros quadrados. Para cumprir o prazo, o número de operários aumentará de 1,3 mil para 2 mil e o investimento passará de 3 milhões de rublos (R$ 195 mil), em 2008, para 7,8 milhões (R$ 505 mil) neste ano.

O Bolshoi fechou suas portas para reconstrução em 1.º de julho de 2005, porque mais de 70% de suas instalações estavam em mau estado, além de acumular infiltrações.